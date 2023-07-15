Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Боєприпас здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям.

Прокудін нагадав про те, що розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Він закликав мешканців у разі виявлення вибухівки не ризикувати, а звернутися до рятувальників або поліціянтів.