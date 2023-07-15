У Херсоні під час розбирання снаряду загинула людина
У суботу, 15 липня, під час спроби самостійно розібрати боєприпас загинув 59-річний мешканець Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Боєприпас здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям.
Прокудін нагадав про те, що розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Він закликав мешканців у разі виявлення вибухівки не ризикувати, а звернутися до рятувальників або поліціянтів.
- 3 квітня на Херсонщині цивільний підібрав і намагався перенести в інше місце російську вибухівку. Предмет у його руках здетонував, чоловіка врятувати не вдалось.
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