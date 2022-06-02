На Дніпропетровщині окупанти обстріляли дві громади
У ніч на 2 травня на Дніпропетровщині ворог гатив з артилерії по Апостолівській й Зеленодольській громадах
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
За його словами, уночі були тривалі сигнали повітряної тривоги.
"Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам. Людей не зачепило", - зауважив Валентин Резніченко.
Станом на 7:35 2 червня обстановка на Дніпропетровщині спокійна.
- У ніч на 1 червня окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, ніхто не постраждав.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе