Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

За його словами, уночі були тривалі сигнали повітряної тривоги.

"Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам. Людей не зачепило", - зауважив Валентин Резніченко.

Станом на 7:35 2 червня обстановка на Дніпропетровщині спокійна.

У ніч на 1 червня окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії, ніхто не постраждав.

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