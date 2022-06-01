Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - зауважив він.

У Широківській громаді електрики лагодять лінію, пошкоджену 31 травня мінометною атакою в одному із сіл.

31 травня окупанти завдали ударів по Криворізькому району на Дніпропетровщині, але обійшлося без жертв і руйнувань, адже влучили в поля.

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