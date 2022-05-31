Росія вночі вдарила по Криворіжжю, поцілила в поля

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм.

"Одна з найбільш спокійних ночей протягом останніх днів: без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань. Вночі ворог знову вдарив по Криворіжжю, влучив у прикордонні території Зеленодольської громади", – написав він.

Однак Росія поцілила у поля, тож обійшлося без постраждалих і руйнувань, додав Лукашук.

Росія 29 травня обстріляла три громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини: у двох поцілила в поля, в одній потрапила в житловий будинок.

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