Росія вночі вдарила по Криворіжжю, поцілила в поля
Російська армія в ніч на 31 травня завдала ударів по Криворізькому району на Дніпропетровщині, але обійшлося без жертв і руйнувань
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм.
"Одна з найбільш спокійних ночей протягом останніх днів: без затяжних сигналів повітряної тривоги, без "прильотів" і руйнувань. Вночі ворог знову вдарив по Криворіжжю, влучив у прикордонні території Зеленодольської громади", – написав він.
Однак Росія поцілила у поля, тож обійшлося без постраждалих і руйнувань, додав Лукашук.
- Росія 29 травня обстріляла три громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини: у двох поцілила в поля, в одній потрапила в житловий будинок.
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