На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по військовій частині, двоє людей загинуло, п'ятеро постраждало

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з пальним", – зазначив він.

За словами Валентина Резніченка, загинуло двоє людей, іще п'ятеро зазнали поранень і були ушпиталені.

Зараз проводять рятувальні роботи та гасять пожежу.

На Харківщині за добу 30 березня зафіксовано близько 380 обстрілів з "граду" і "смерчу", пошкоджено газогін, є поранені, одна людина загинула

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