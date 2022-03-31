На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по військовій частині, двоє людей загинуло, п'ятеро постраждало
31 березня на Дніпропетровщині росіяни завдали ракетного удару по військовій частині та знищили адмінбудівлю і склад із паливом
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з пальним", – зазначив він.
За словами Валентина Резніченка, загинуло двоє людей, іще п'ятеро зазнали поранень і були ушпиталені.
Зараз проводять рятувальні роботи та гасять пожежу.
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