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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На Харківщині за добу зафіксовано близько 380 обстрілів з "граду" і "смерчу", пошкоджено газогін, є поранені, одна людина загинула

На Харківщині за добу зафіксовано близько 380 обстрілів з "граду" і "смерчу", пошкоджено газогін, є поранені, одна людина загинула

31 березня, 2022 четвер
11:19
війна з Росією ракета рф

За минулу добу, 30 березня, російські війська нанесли 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Зафіксували близько 380 обстрілів із «граду» та «смерча». У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, на зараз рятувальники її локалізували. Окупанти масовано обстрілювали Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків. У цьому напрямку наші ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога", - написав Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що найзапеклішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої і постійні обстріли.

"Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених коридорів". Але поки що рф не дає нам такої можливості. Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції і сунуть ворога якнайдалі від області. Перемога за нами!", - додав Олег Синєгубов.

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