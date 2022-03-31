На Харківщині за добу зафіксовано близько 380 обстрілів з "граду" і "смерчу", пошкоджено газогін, є поранені, одна людина загинула

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Зафіксували близько 380 обстрілів із «граду» та «смерча». У Салтівці ворог пошкодив газогін, була сильна пожежа, на зараз рятувальники її локалізували. Окупанти масовано обстрілювали Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків. У цьому напрямку наші ЗСУ працюють і поступово виганяють ворога", - написав Олег Синєгубов.



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Він зазначив, що найзапеклішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої і постійні обстріли.

"Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених коридорів". Але поки що рф не дає нам такої можливості. Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції і сунуть ворога якнайдалі від області. Перемога за нами!", - додав Олег Синєгубов.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на Півночі України ворог не відходить, а перегруповується, а на херсонському та ізюмському напрямках відбувається посилення потужностей російських окупантів

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