У Харкові снаряд окупантів зруйнував газопровід, без газопостачання залишилося близько 34 тис. людей
У Харкові російські війська зруйнували підземний газопровід. Майже 34 тис. споживачів залишилися без газопостачання
Про це повідомляє АТ "Харківміськгаз".
"Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм. Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тис. споживачів", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу.
- 30 березня на Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску.
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