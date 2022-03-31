У Харкові снаряд окупантів зруйнував газопровід, без газопостачання залишилося близько 34 тис. людей

Про це повідомляє АТ "Харківміськгаз".



"Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм. Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тис. споживачів", – йдеться в повідомленні.



Зазначають, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу.

30 березня на Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску.