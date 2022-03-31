На Півночі України ворог не відходить, а перегруповується. На ізюмському і херсонському напрямках йде посилення російських військ, - Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на Півночі України ворог не відходить, а перегруповується, а на херсонському та ізюмському напрямках відбувається посилення потужностей російських окупантів
Він поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"Розвідка говорить про те, що видно певний відхід ворога з Чорнобильської АЕС, а також помітно, що росіяни рухаються з броварського напрямку в бік кордону. Але говорити про те, що почалося масоване відходження російських військ із Київщини, що ворог відходить з усіх позицій, неправильно", - зазначив Денисенко.
Радник додав, що російські окупанти не мають сил рухатися у київському та чернігівському напрямках і займаються лише обстрілами.
"Російським окупантам потрібно вивести з України велику частину людей, які, з одного боку, не готові воювати, а з іншого - 2-3 тижні займалися мародерством. Але це тільки перегрупування. Ні про яке примирення станом на зараз мова навіть теоретично не йде. Відбувається посилення на ізюмському та херсонському напрямках", - зауважив Вадим Денисенко.
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