На Півночі України ворог не відходить, а перегруповується. На ізюмському і херсонському напрямках йде посилення російських військ, - Денисенко

Він поділився інформацією в етері Еспресо.TV.



"Розвідка говорить про те, що видно певний відхід ворога з Чорнобильської АЕС, а також помітно, що росіяни рухаються з броварського напрямку в бік кордону. Але говорити про те, що почалося масоване відходження російських військ із Київщини, що ворог відходить з усіх позицій, неправильно", - зазначив Денисенко.



Радник додав, що російські окупанти не мають сил рухатися у київському та чернігівському напрямках і займаються лише обстрілами.



"Російським окупантам потрібно вивести з України велику частину людей, які, з одного боку, не готові воювати, а з іншого - 2-3 тижні займалися мародерством. Але це тільки перегрупування. Ні про яке примирення станом на зараз мова навіть теоретично не йде. Відбувається посилення на ізюмському та херсонському напрямках", - зауважив Вадим Денисенко.

Раніше підрозділами ЗСУ встановлено контроль над населеними пунктами Кочубєєвка, Орлове та Заградівка. Натомість рашисти намагаються вести наступальні дії у напрямку Олександрівки.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що відступаючи росіяни замінували багато об'єктів інфраструктури, а також кладовище у Тростянці.

30 березня Повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські літаки, дві крилаті ракети й один БПЛА.