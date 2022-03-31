Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Попри успішні дії української армії па Південнобузькому напрямку, ворог намагається відновити боєздатність та поповненні запасів.

Тим часом, у Білорусі, в районі Пінська та Лунинця, на відстані 60 км від Рівненської області, помічені підрозділи десантних військ окупанта, які, ймовірно, були виведені з України. На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів РФ.

В районі Ізюму ворог накопичує ударні групи зі складу раніше виведених військ та готується до прориву.

Генштаб очікує посилення вогневого впливу на українські війська з боку рашистів на Сіверському напрямку, з метою захисту переміщення своїх військ для повного блокування Чернігова. В цьому районі активно діють диверсійно-розвідувальні групи.

На Донеччині продовжуються спроби захоплення Попасної, Рубіжного та Маріуполя, а також, за наявною в Генштабі інформацією, ворог невдовзі планує провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

З початку повномасштабної війни рашисти втратили понад 17 тис. особового складу, а також понад 250 літаків та гвинтокрилів.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Кремль припустився низки стратегічних помилок на початку повномасштабної війни.

Водночас росіяни перегруповуються, щоб вдарити з новою силою на сході України.

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