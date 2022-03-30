Кремль припустився низки стратегічних помилок на початку повномасштабної війни проти України, - Романенко
Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що при підготовці до повномасштабного вторгнення в Україну Кремль припустився низки стратегічних помилок
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.
“Якщо першу операцію вони проводили на не об’єктивній оцінці ситуації, то зараз вони будуть розбирати власні помилки та готуватись до другої хвилі наступу. Росіяни допустили ряд стратегічних помилок. По-перше, росіяни недооцінили ЗСУ та переоцінили власні сили. По-друге, вони недооцінили стан українського суспільства та влади. Росіяни думали, що українці будуть їх радіcно зустрічати, а влада втекти. По-третє, Кремль недооцінив реакцію міжнародної спільноти на їхні дії”, - пояснив Романенко.
Він наголосив, що зараз росіяни розбирають власні помилки та готуються до наступних наступальних дій. За словами генерал-полковника, військово-політичне керівництво Росії тепер буде більш прагматично готуватись до подальших дій
“Зараз їхні військові будуть більш об’єктивно оцінювати ситуацію. Зараз відбувається підготовка до другої хвилі наступальних дій проти України. Вони не відмовились від цілей, які ставили на початку війни. Путін дав Шойгу та Герасимову останній шанс, щоб виправити ситуацію. Тому нас чекають важкі бої на півдні та сході України”, - додав Романенко.
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