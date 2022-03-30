English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ

30 березня, 2022 середа
10:23
війна з Росією втрати окупантів

З 24 лютого до 30 березня росіяни втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 1184 одиниці автотехніки, 605 танків, 305 систем артилерії, 131 літак, 131 вертоліт і 81 БПЛА

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабної війни проти України втрати російських окупантів склали орієнтовно:

  • особового складу - близько 17300 осіб;
  • танків - 605 од.;
  • бойових броньованих машин - 1723 од.; 
  • артилерійських систем - 305 од.;
  • РСЗВ - 96 од.;
  • засоби ППО - 54 од.;
  • літаків - 131 од.;
  • гелікоптерів - 131 од.;
  • автомобільної техніки - 1184 од.;
  • кораблів/катерів - 7 од.;
  • цистерн з ПММ - 75 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 од.;
  • спеціальної техніки - 21 од.;
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ППО
Танки
літаки
БПЛА
російські військові
росіяни
окупанти
втрати
артилерія
РСЗВ
бронемашини
вертольоти
Читайте також:
Армения
28 березня, 2022 понедiлок
Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я
зброя нато
29 березня, 2022 вiвторок
​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
аеродроми окупованого Криму
29 березня, 2022 вiвторок
З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.7
  • EUR
    Купівля 32.34
    Продаж 32.92
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
11:40
Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
11:37
Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України
11:30
колія
Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією
11:21
Норвегія
Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
11:21
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
11:19
гради
Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
11:12
Дія
Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
11:04
відсутній газ
На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай
10:57
Теракт в Ізраїлі
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
10:54
повітряна розвідка
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, – ОВА
10:46
Миколаївська ОВА після обстрілу
Число загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнуло 14 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
10:37
український винищувач збив російську ракету
ЗСУ збили російську ракету, спрямовану на цивільну інфраструктуру Хмельниччини, - Міноборони
10:31
нафта
Ціни на нафту зростають через можливе посилення санкцій проти Росії
10:28
Ексклюзив
Ердоган переговори
Консультації з Росією потрібні лише з воєнної точки зору. Тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України, - дипломат
10:21
Роберт Левандовські та збірна Польщі
Визначилися ще два учасники ЧС-2022 з футболу від Європи
10:12
Окупанти запустили дві ракети
Окупанти вночі завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області, пожежі локалізовані, – голова ОВА
10:07
заборона ОПЗЖ
Окупанти зайшли до Ізюма дорогою, яку їм показав депутат від ОПЗЖ Фомичевський, - посадовець міськради
09:57
Ексклюзив
Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем
Стрільби в Чорному морі становлять небезпеку для всіх прибережних держав, — фахівець у сфері морського права
09:49
Ірина Верещук
На 30 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя, Мелітополя та Енергодара, – Верещук
09:32
Ексклюзив
Кремль припустився низки стратегічних помилок на початку повномасштабної війни проти України, - Романенко
09:23
білоруські військові
Російські війська відступають до Білорусі та РФ для переформування, – Міноборони Великої Британії
09:22
Ексклюзив
Бердянськ це Україна
Перебої з продуктами, пального практично немає, позакривались "Сільпо" й "АТБ", орки крадуть українську гуманітарку й видають за свою, - житель Бердянська
09:21
евакуація
На 30 березня підтвердили "зелений" коридор з Енергодара до Запоріжжя, - ОВА
09:11
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця 30 березня здійснить три евакуаційні рейси з Краматорська
09:00
Ексклюзив
Семен Кабакаєв
Росія і далі буде продовжувати спроби захоплення Києва, Харкова та інших міст, - Кабакаєв
08:59
Ексклюзив
перемовини України з РФ
Варіант "відкладеної війни" - найнебезпечніший для України, - нардеп Ар'єв
08:53
обстріл школа
Окупанти пошкодили 790 українських закладів освіти, 75 із яких повністю зруйнували, - Офіс генпрокурора
08:42
війна діти
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 145 дітей, іще 222 зазнали поранень, - ювенальні прокурори
08:41
Ексклюзив
Чернігів обстріл
Чернігів зазнав потужних ударів вночі, – журналіст
08:29
У Києві для громадського транспорту відкривають Південний міст
08:16
Оновлено
Харків обстріл
Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості під час війни: українці вже можуть подати заявку через "Дію"
08:11
Ексклюзив
окупанти
У Тростянці ще проходить зачистка, багато росіян переховуються на викрадених цивільних авто, - депутат міськради Сум
08:02
Окупанти обстріляли Лисичанськ
Окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська, кількість загиблих уточнюється, - Гайдай
07:48
Нацполіція
В Україні запустили бот для організації евакуації населення й отримання гумдопомоги
07:28
газ
На Луганщині окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску, - Гайдай
07:12
Парламент Канади проголосував за безвізовий режим з Україною та закликав уряд негайно ухвалити рішення
06:47
У Великій Британії на благодійному концерті світові попмузиканти зібрали $16 млн допомоги для України
06:40
окупанти
Росіяни перекинули в Україну 2 тис. військових з окупованих територій Грузії. На Луганщині планують провести нову хвилю мобілізації, - Генштаб
06:25
Netflix
Netflix відкриє офіс у Польщі, який працюватиме на Центральну та Східну Європу
05:46
Збірна Росії
У "Шахтарі" закликали повністю виключити Росію з ФІФА та УЄФА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV