З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 30 березня росіяни втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 1184 одиниці автотехніки, 605 танків, 305 систем артилерії, 131 літак, 131 вертоліт і 81 БПЛА
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України втрати російських окупантів склали орієнтовно:
- особового складу - близько 17300 осіб;
- танків - 605 од.;
- бойових броньованих машин - 1723 од.;
- артилерійських систем - 305 од.;
- РСЗВ - 96 од.;
- засоби ППО - 54 од.;
- літаків - 131 од.;
- гелікоптерів - 131 од.;
- автомобільної техніки - 1184 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн з ПММ - 75 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 од.;
- спеціальної техніки - 21 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.7
-
EUR
Купівля 32.34Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе