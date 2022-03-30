З початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України втрати російських окупантів склали орієнтовно:

особового складу - близько 17300 осіб;

танків - 605 од.;

бойових броньованих машин - 1723 од.;

артилерійських систем - 305 од.;

РСЗВ - 96 од.;

засоби ППО - 54 од.;

літаків - 131 од.;

гелікоптерів - 131 од.;

автомобільної техніки - 1184 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн з ПММ - 75 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81 од.;

спеціальної техніки - 21 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Їхній підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

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