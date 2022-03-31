Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об'єкти інфраструктури, а також кладовище, - голова ОВА

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці кладовище. На жаль, загинув один місцевий житель, який йшов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку", - наголосив Живицький.

За його словами, стався ще один інцидент - собака врятувала життя своїй господині. Тварина побігла по дорозі вперед і потрапила на розтяжку, цим собака вберегла життя жительці громади.

Нагадаємо, 26 березня Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у звільненому від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, серед яких лікарня.

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