За добу українські військові знищили БПЛА, чотири літаки та дві крилаті ракети окупантів

Про це заявило Командування ПС ЗСУ.



За 29 і 30 березня росіяни змінили тактику й зосередили ведення бойових дій у повітрі на Сході України.



"Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках", - зазначили в командуванні ПС ЗСУ.



Зазнавши значних втрат напередодні, окупанти уникають прямого контакту з винищувачами ЗСУ й намагаються не заходити до зони дії української ППО.



Нагадаємо, 30 березня на Слобожанщині ЗСУ збили 3 літаки-винищувачі та безпілотний літальний апарат.

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