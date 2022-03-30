На Слобожанському напрямку ЗСУ з початку доби збили 3 ворожі літаки та безпілотник
ЗСУ 30 березня збили 3 літаки-винищувачі та безпілотний літальний апарат
Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці.
"Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 30 березня з початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили близько 17300 військових, 1723 бронемашини, 605 танків, 131 вертоліт і 121 літак.
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