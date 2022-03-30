На Слобожанському напрямку ЗСУ з початку доби збили 3 ворожі літаки та безпілотник

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Фейсбуці.



"Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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