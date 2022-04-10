На Дніпропетровщині підірвався цивільний, узявши до рук касетний снаряд

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Відомо, що цивільний чоловік загинув через те, що підібрав у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі снаряди.

"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть", – наголосив Резніченко.



Він додав, що окупанти вже кілька разів обстрілювали касетними снарядами села на кордоні з Донеччиною та Херсонщиною.



"Ця гидота підступна. Її особливість у тому, що боєприпаси, розкидані по великій території, ще якийсь час після обстрілу лишаються небезпечними", – пише голова ОВА.

Зазначимо, 10 квітня Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі і знищила його вщент, а також всю інфраструктуру навколо.

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