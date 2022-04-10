Ворог знову атакував аеропорт у Дніпрі, від нього не залишилося живого місця, - глава ОВА
Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі і знищила його вщент, а також всю інфраструктуру навколо
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.
"...Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", – написав він.
Резніченко відзначив, що "орки зачастили сьогодні зі своїми атаками".
Так, у селі Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюються.
"Кількість постраждалих з’ясовуємо. Щойно буде інформація - повідомлю", – вказав Резніченко.
- Нагадаємо, вночі 10 квітня у небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російські безпілотники.
- 9 квітня українська ППО знищила 3 літаки, 1 вертоліт, 5 БПЛА і 4 крилаті ракети окупантів.
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