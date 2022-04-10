За добу українська ППО знищила 3 літаки, 1 вертоліт, 5 безпілотних літальних апаратів і 4 крилаті ракети окупантів
9 квітня ППО Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ знищила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів
Про це повідомляє офіційний Facebook Повітряних сил ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря", - йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
9 квітня українська ППО знищила три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотних літальних апаратів і чотири крилаті ракети.
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