Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з "градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", - наголосив він.

Під ворожим вогнем опинилися Марганець і Мирівська громада. У Марганці загинуло 10 людей, постраждало 11. Ушпиталили 10 поранених, 7 із них перебувають у важкому стані.

Росіяни пошкодили в місті понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради, ще декілька адмінприміщень. Також вони вивели з ладу лінію електропередачі й залишили без світла кілька тисяч людей. На місці обстрілу працюють аварійні бригади електриків.

"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - зазначив голова ОВА.

У селі окупанти пошкодили 11 приватних будинків і газогони. Без газу залишилося до тисячі людей.

У ніч на 9 серпня росіяни із "градів" запустили 120 реактивних снарядів по Нікополю Дніпропетровської області та поранили чоловіка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb