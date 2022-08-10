На Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, школи й гуртожиток, вбили 22 людей і поранили ще 26
На Дніпропетровщині окупанти в ніч на 10 серпня вбили 22 цивільних, поранили 26, обстріляли понад 30 будинків, гуртожиток, електролінії
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з "градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", - наголосив він.
Під ворожим вогнем опинилися Марганець і Мирівська громада. У Марганці загинуло 10 людей, постраждало 11. Ушпиталили 10 поранених, 7 із них перебувають у важкому стані.
Росіяни пошкодили в місті понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради, ще декілька адмінприміщень. Також вони вивели з ладу лінію електропередачі й залишили без світла кілька тисяч людей. На місці обстрілу працюють аварійні бригади електриків.
"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - зазначив голова ОВА.
У селі окупанти пошкодили 11 приватних будинків і газогони. Без газу залишилося до тисячі людей.
- У ніч на 9 серпня росіяни із "градів" запустили 120 реактивних снарядів по Нікополю Дніпропетровської області та поранили чоловіка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе