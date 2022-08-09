Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 9 серпня російські окупанти гатили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини.

Тричі рашисти накривали з "градів" Нікополь. У місто запустили 120 реактивних снарядів.

"Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки", - йдеться в повідомленні.

Постраждав 46-річний працівник місцевого підприємства.Чоловіка госпіталізували з переломом.

Крім того, у Синельниківському районі під обстрілами окупантів була Великомихайлівська громада. Відомо, про руйнування домівок мирного населення, без постраждалих.

В ніч на 7 серпня росіяни обстріляли Нікопольський район 60 снарядами з "градів".

А в ніч на 8 серпня рашисти атакували "градами" та ракетами Нікопольський та Криворізький райони.

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