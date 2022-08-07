Росіяни обстріляли Нікопольський район 60 снарядами з "градів", - Резніченко
Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині пройшла з однією тривогою та чотирма обстрілами
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики", - написав Резніченко.
Також він додав, що у Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.
"По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Без постраждалих", - відзначив голова ОВА.
- Нагадаємо, на Дніпропетровщині вночі 6 серпня росіяни поранили трьох людей, обстріляли будинок, дитсадок, пошкодили електромережу, газовід, водовід
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе