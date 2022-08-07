Росіяни обстріляли Нікопольський район 60 снарядами з "градів", - Резніченко

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики", - написав Резніченко.

Також він додав, що у Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

"По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Без постраждалих", - відзначив голова ОВА.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вночі 6 серпня росіяни поранили трьох людей, обстріляли будинок, дитсадок, пошкодили електромережу, газовід, водовід

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