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Росіяни обстріляли з "градів" і артилерії Дніпропетровщину: поранено трьох людей, пошкоджено будинки, дитсадок

6 серпня, 2022 субота
08:41
війна з Росією

На Дніпропетровщині вночі 6 серпня росіяни поранили трьох людей, обстріляли будинок, дитсадок, пошкодили електромережу, газовід, водовід

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Після 0:00 6 серпня росіяни гатили із "градів" по Нікопольському району, з артилерії - по Криворізькому.

У Нікополі зафіксували 20 "прильотів" реактивних снарядів. Троє людей отримали поранення, зокрема 58-річного чоловіка ушпиталили.

У місті росіяни пошкодили 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитсадок і будинок дитячої творчості. Також вони вивели з ладу газовід, водовід і електромережу, залишивши без світла кілька тисяч людей. На місці обстрілів працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі загарбники відкрили вогонь по Зеленодольській громаді. У Мар'янському вони перебили лінію електропередач, залишивши частину села, без світла.

За попереднью інформацією, люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

Станом на 7:48 6 серпня в інших районах Дніпропетровщини обстановка спокійна.

  • У ніч на 6 серпня ворог обстрілював Салтівський район Харкова, Миколаїв, Нікополь на Дніпропетровщині та громади на Запоріжжі.

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