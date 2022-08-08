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Армія РФ обстріляла територію Нікопольського району Дніпропетровщини

8 серпня, 2022 понедiлок
02:09
війна з Росією

В ніч на 8 серпня російські війська обстріляли Марганецьку територіальну громаду, яка розташована у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно територію Марганецької ТГ. Залишайтесь в укриттях!", - сказав він.

Раніше, близько 22 години 7 серпня, очільник району попередив про можливий обстріл.

"РСЗВ ординців виходять на позиції. Прошу жителів прибережних територій (міст, сіл, селищ) скористатися правилом двох стін, або перебувати в сховищі", - повідомив Євтушенко. 

  • У Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини в ніч на 5 серпня росіяни обстріляли будинки, газовід і автівки. 
  • Вночі 6 серпня ворог обстрілював Салтівський район Харкова, Миколаїв, Нікополь на Дніпропетровщині та громади на Запоріжжі.
  • В ніч на 7 серпня росіяни обстріляли Нікопольський район 60 снарядами з "градів".

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Дніпропетровщина
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