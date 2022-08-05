Росіяни з "ураганів", "градів" й ракетою X-59 обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, газовід і автівки
У Нікопольському та Криворізькому районах Днпропетровщини в ніч на 5 серпня росіяни обстріляли будинки, газовід і автівки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни двічі обстріляли Нікополь із "градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів.
"Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві - знищений автобус та кілька автівок. Людей, на щастя, не зачепило", - наголосив очільник ОВА.
По Мирівській громаді окупанти вдарили ракетою X-59. Унаслідок цього було зруйноване житло та виведений із ладу газовід. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Також росіяни обстріляли з "ураганів" і ствольної артилерії Криворізький район. Під вогнем опинилися Карпівська та Зеленодольська громада. Постраждалих немає.
- У ніч на 4 серпня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли близько 50 будинків, 30 господарських споруд, електролінії й поранили жінку.
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