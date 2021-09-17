На Дніпропетровщині в соняшниковому полі знайшли "сховані" коноплі на 28 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



На полі у Криничанському районі серед насаджень соняшника виявили 7 тис. нарковмісних кущів рослин.



Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.



Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту - знищили.



Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.



За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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