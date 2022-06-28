На Дніпропетровщині викрили організаторів нарковечірок під час комендантської години
У закладі, де відбувалися протиправні дії, перебувало 45 осіб. За результатами огляду правоохоронці вилучили наркотичних та психотропних речовин на суму понад 50 тис. грн
Про це інформує Національна поліція.
Зазначається, що у ході проведення заходів для виявлення осіб, які організовують закриті вечірки з порушенням встановлених норм комендантської години у зв’язку із запровадженням воєнного стану, правоохоронці викрили мешканку Дніпропетровської області. Жінка повідомляла про дату, час та місце проведення вечірок у закритих групах соцмереж.
Оперативники виявили будинок, в якому проходив один із розважальних заходів, у якому брали участь 45 людей. У ході огляду місця події поліцейські вилучили 150 доз психоактивної речовини та "чорнові" записи про збут наркотиків.
Загальна вартість влученого за цінами "чорного ринку" складає понад 50 тисяч грн.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Слідчі дії тривають.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе