Про це інформує Національна поліція.

Зазначається, що у ході проведення заходів для виявлення осіб, які організовують закриті вечірки з порушенням встановлених норм комендантської години у зв’язку із запровадженням воєнного стану, правоохоронці викрили мешканку Дніпропетровської області. Жінка повідомляла про дату, час та місце проведення вечірок у закритих групах соцмереж.

Оперативники виявили будинок, в якому проходив один із розважальних заходів, у якому брали участь 45 людей. У ході огляду місця події поліцейські вилучили 150 доз психоактивної речовини та "чорнові" записи про збут наркотиків.

Загальна вартість влученого за цінами "чорного ринку" складає понад 50 тисяч грн.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Слідчі дії тривають.