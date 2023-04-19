На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлі, підприємство, сонячні панелі та авто

Про це повідомили в телеграм-каналі Дніпропетровської обласної ради.

"Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль", - пише Микола Лукашук.

Під атаку знову потрапила Нікопольщина. Артилерією і градами ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.

"Щоденний терор має на меті зламати дух українців та пригнічити опір. Але окупанти не зможуть нас залякати, адже ми знаємо, Україна Переможе!", - йдеться у повідомленні голови ДОР.