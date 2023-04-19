На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлі, підприємство, сонячні панелі та авто
У середу, 19 квітня, російські терористи обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області
Про це повідомили в телеграм-каналі Дніпропетровської обласної ради.
"Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль", - пише Микола Лукашук.
Під атаку знову потрапила Нікопольщина. Артилерією і градами ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.
"Щоденний терор має на меті зламати дух українців та пригнічити опір. Але окупанти не зможуть нас залякати, адже ми знаємо, Україна Переможе!", - йдеться у повідомленні голови ДОР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе