На Дніпропетровщині з 11 листопада посилюють карантинні обмеження

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.



"Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації - не щеплені", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 листопада.



З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити обмеження для внутрішньообласного, міжміського та міського сполучення, включно з метро, трамваями, тролейбусами та електричками.



На засіданні комісії рекомендували також заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00. Крім цього, студентів до гуртожитків пропонують пускати за наявності СОVID-сертифікатів. У іншому випадку їм доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти.



Усі пропозиції підтримали одноголосно.



Наразі рішення на місцях мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 1032 нові випадки коронавірусу. Загалом на Дніпропетровщині - 202 203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Одужали 157 828 мешканців області, померли 6337 людей.