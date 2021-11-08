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На Дніпропетровщині з 11 листопада посилюють карантинні обмеження

8 листопада, 2021 понедiлок
19:05
Суспільство карантин

З 11 листопада на Дніпропетровщині планують запровадити обмеження у сфері транспортних перевезень та роботі розважальних закладів у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності COVID-19

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

"Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації - не щеплені", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 листопада.

З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити обмеження для внутрішньообласного, міжміського та міського сполучення, включно з метро, трамваями, тролейбусами та електричками.

На засіданні комісії рекомендували також заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00. Крім цього, студентів до гуртожитків пропонують пускати за наявності СОVID-сертифікатів. У іншому випадку їм доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти. 

Усі пропозиції підтримали одноголосно.

Наразі рішення на місцях мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  

  • Нагадаємо, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 1032 нові випадки коронавірусу. Загалом на Дніпропетровщині - 202 203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Одужали 157 828 мешканців області, померли 6337 людей.
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