На Дніпропетровщині з 11 листопада посилюють карантинні обмеження
З 11 листопада на Дніпропетровщині планують запровадити обмеження у сфері транспортних перевезень та роботі розважальних закладів у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності COVID-19
Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.
"Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації - не щеплені", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов під час засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 листопада.
З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити обмеження для внутрішньообласного, міжміського та міського сполучення, включно з метро, трамваями, тролейбусами та електричками.
На засіданні комісії рекомендували також заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00. Крім цього, студентів до гуртожитків пропонують пускати за наявності СОVID-сертифікатів. У іншому випадку їм доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти.
Усі пропозиції підтримали одноголосно.
Наразі рішення на місцях мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Нагадаємо, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 1032 нові випадки коронавірусу. Загалом на Дніпропетровщині - 202 203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Одужали 157 828 мешканців області, померли 6337 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.97Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе