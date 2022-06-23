Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари", - розповів він.

За словами Валентина Резніченка, вогонь гасили понад 108 годин.

"Та ворожа атака забрала життя 3 людей, 14 отримали опіки та поранення. 8 з них - у лікарні", - наголосив голова ОВА.

18 червня ворожі ракетні удари знищили нафтобазу у Новомосковському районі.

Тоді через вибух на нафтобазі загинув один рятувальник, ще двоє були госпіталізовані з опіками. Також через ракетну атаку постраждали 11 цивільних, зокрема 1 людина перебувала у важкому стані, 6 людей - середній тяжкості.

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