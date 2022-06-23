На Дніпропетровщині загасили пожежу на обстріляній нафтобазі: троє людей загинуло
На Дніпропетровщині 22 червня загасили пожежу на обстріляній нафтобазі, яка тривала 108 годин. Від вогню 3 людей загинуло, ще 14 постраждало
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари", - розповів він.
За словами Валентина Резніченка, вогонь гасили понад 108 годин.
"Та ворожа атака забрала життя 3 людей, 14 отримали опіки та поранення. 8 з них - у лікарні", - наголосив голова ОВА.
- 18 червня ворожі ракетні удари знищили нафтобазу у Новомосковському районі.
- Тоді через вибух на нафтобазі загинув один рятувальник, ще двоє були госпіталізовані з опіками. Також через ракетну атаку постраждали 11 цивільних, зокрема 1 людина перебувала у важкому стані, 6 людей - середній тяжкості.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе