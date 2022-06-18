Російськими ракетами зруйновано нафтобазу поблизу Новомосковська

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко

О 20:45 росіяни обстріляли нафтобазу. Внаслідок пожежі троє людей госпіталізували з опіками.

"Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я. Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні.", - Резніченко.

Станом на 20:25 голова облради Микола Лукашук також повідомляв про удари у Новомосковському районі. Він додав, що є травмовані та руйнування будівель.

"Надвечір маємо декілька "прильотів" у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується", - сказав Микола Лукашук.

За його словами, вдень 18 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі. Двоє людей травмувались. Було декілька ракетних ударів по різних районах Дніпропетровщини протягом дня.

"Окрім цього, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, нині все вже відновлено. Поцілив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань", - повідомив Лукашук.

Вранці 18 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли з артилерії Велику Костромку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb