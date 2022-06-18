Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування", - зазначив він.

Валентин Резніченко зауважив, що люди внаслідок російського обстрілу не постраждали.

Увечері 16 червня на Дніпропетровщині загарбники обстріляли Велику Костромку.

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