Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з артилерії Велику Костромку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування", - зазначив він.
Валентин Резніченко зауважив, що люди внаслідок російського обстрілу не постраждали.
- Увечері 16 червня на Дніпропетровщині загарбники обстріляли Велику Костромку.
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