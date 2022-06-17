На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Зеленодольську громаду
Увечері 16 червня на Дніпропетровщині загарбники обстріляли Велику Костромку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Пізно увечері ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Поцілив по селу Велика Костромка. На щастя, ніхто не постраждав", - наголосив він.
Окрім того, уночі один раз лунали сирени повітряної тривоги. Утім обстрілів не було.
- У ніч на 15 травня окупанти двічі поцілили по Новомосковському району Дніпропетровщини, а вдень обстріляли з "ураганів" житлові квартали Зеленодольська та прикордоння Великої Костромки.
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