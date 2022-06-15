Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його даними, увечері росіяни обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.



Інформація щодо постраждалих та руйнувань інфраструктури уточнюється.



Також Лукашук повідомляє, що вдень окупанти накрили вогнем Зеленодольськ. Обстріл загарбники вели з "ураганів". Влучили у житловий квартал. За словами Лукашука, жертв дивом вдалося уникнути. Унаслідок обстрілу було пошкоджено фасади та вікна щонайменше трьох житлових будинків. Зазначається, що після "прильоту" біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.



Крім того, росіяни вели обстріл прикордонних територій Великої Костромки. Обійшлося без постраждалих.

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