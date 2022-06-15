Про це інформує очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Як повідомляє Суспільне, вдень 15 червня російські окупанти обстріляли один з районів Миколаєва. Снаряд влучив у дах чотириповерхового будинку, унаслідок чого було зруйновано квартири до 2 поверху.



За даними Кіма, внаслідок обстрілу постраждали 5 мешканців будинку.

Нагадаємо, упродовж 14 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли низку громад і поранили 19 мирних мешканців