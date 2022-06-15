Окупанти накрили вогнем Миколаїв: зруйновано житловий будинок, 5 людей травмовано
Випущений російськими загарбниками снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок
Про це інформує очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Як повідомляє Суспільне, вдень 15 червня російські окупанти обстріляли один з районів Миколаєва. Снаряд влучив у дах чотириповерхового будинку, унаслідок чого було зруйновано квартири до 2 поверху.
За даними Кіма, внаслідок обстрілу постраждали 5 мешканців будинку.
- Нагадаємо, упродовж 14 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли низку громад і поранили 19 мирних мешканців
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