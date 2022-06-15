Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва в телеграмі.

Росіяни гатили по громадах Баштанського, Вознесенського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстрілами опинилися Широківська, Березнегуватська, Шевченківська, Галіцинівська та Прибужанівська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.

Постраждалих ушпиталили. Їм надають необхідну медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 280 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.

13 червня над Миколаївщиною збили російський безпілотник.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb