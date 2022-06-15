Росіяни обстріляли Миколаївщину: за добу поранено 19 людей
Упродовж 14 червня на Миколаївщині росіяни обстріляли низку громад і поранили 19 мирних мешканців
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва в телеграмі.
Росіяни гатили по громадах Баштанського, Вознесенського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстрілами опинилися Широківська, Березнегуватська, Шевченківська, Галіцинівська та Прибужанівська громади.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.
Постраждалих ушпиталили. Їм надають необхідну медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 280 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.
- 13 червня над Миколаївщиною збили російський безпілотник.
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