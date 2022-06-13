Над Миколаєвом збили російський безпілотник
13 червня над Миколаєвом українські захисники збили російський безпілотний літальний апарат
Про це інформує голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Збитий над Миколаєвом розвідувальний БПЛА", - йдеться в повідмоленні.
Нині додаткових подробиць не має.
- 12 червня Повітряні сили поблизу Ізюму, що на Харківщині, знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який атакував позиції ЗСУ.
- З 24 лютого Росія втратила близько 32 300 військових, 3 492 бронемашини, 1 432 танки і 585 безпілотників.
- З початку війни українські штурмовики та бомбардувальники здійснили 1100 бойових атак на противника.
- ОТУ "Схід" 8 червня вбили 31 окупанта та знищили 2 безпілотники.
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