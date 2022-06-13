Росія втратила 32,3 тис. військових, 213 літаків й 718 артсистем від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого Росія втратила близько 32 300 військових, 3 492 бронемашини, 1 432 танки і 585 безпілотників
Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.
- особового складу - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1432 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
- артилерійських систем – 718 (+3) од.;
- РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 226 (+0) од.;
- засоби ППО - 97 (+0) од.;
- літаків – 213 (+1) од.;
- гелікоптерів – 178 (+0) од.;
- БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 585 (+3);
- крилаті ракети - 125 (+0);
- кораблі /катери - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од.;
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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