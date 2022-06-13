Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.

особового складу - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1432 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;

артилерійських систем – 718 (+3) од.;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 226 (+0) од.;

засоби ППО - 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+1) од.;

гелікоптерів – 178 (+0) од.;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 585 (+3);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од.;

спеціальна техніка - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb