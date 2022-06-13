Повітряні сили України знищили поблизу Ізюму російський винищувач Су-34
12 червня Повітряні сили поблизу Ізюму, що на Харківщині, знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який атакував позиції ЗСУ
Про це інформує в фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Повітряні сили привітали рашистів із "Днем Росії" збитим Су-34. 12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що літаки окупантів працювали парою та атакували позиції українських військовослужбовців.
"Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю. "Нех*й щаст*ть!" – відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів", – йдеться в повідомленні.
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 упав на тимчасово окуповану територію. Інформація щодо пілотів уточнюється.
Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація здійснила кілька нальотів на ворожі позиції. Удар завдали по скупченню російської техніки та особовому складу. Внаслідок повітряного удару знищено схрон ракетно-артилерійського озброєння.
- З 24 лютого Росія втратила близько 32 300 військових, 3 492 бронемашини, 1 432 танки і 585 безпілотників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.97
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.97
- Актуальне
- Важливе