Про це інформує в фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"Повітряні сили привітали рашистів із "Днем Росії" збитим Су-34. 12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що літаки окупантів працювали парою та атакували позиції українських військовослужбовців.



"Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю. "Нех*й щаст*ть!" – відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів", – йдеться в повідомленні.



Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 упав на тимчасово окуповану територію. Інформація щодо пілотів уточнюється.



Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10". А ударна авіація здійснила кілька нальотів на ворожі позиції. Удар завдали по скупченню російської техніки та особовому складу. Внаслідок повітряного удару знищено схрон ракетно-артилерійського озброєння.

З 24 лютого Росія втратила близько 32 300 військових, 3 492 бронемашини, 1 432 танки і 585 безпілотників.

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