На Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку обстріляла РФ. Є постраждалі
У Новомосковському районі на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом. Напередодні ПРАТ "Дніпронафтопродукт" обстріляли війська Росії. Один з рятувальників загинув, ще двоє - отримали опіки
Про це інформує в телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Ця атака наробила багато біди", - написав Резніченко.
Загалом постраждало 13 людей, один із них загинув.
- 18 червня російська армія завдала кілька ракетних ударів по Новомосковському районі Дніпропетровської області.
- Вранці 18 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли з артилерії Велику Костромку.
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