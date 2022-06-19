На Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку обстріляла РФ. Є постраждалі

Про це інформує в телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Ця атака наробила багато біди", - написав Резніченко.

Загалом постраждало 13 людей, один із них загинув.

18 червня російська армія завдала кілька ракетних ударів по Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Вранці 18 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли з артилерії Велику Костромку.

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