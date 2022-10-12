Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування", - наголосив він.

Рятувальники гасять вогонь. Потім енергетики намагатимуться відновити обладнання.

Голова ОВА закликав мешканців Дніпропетровщини заощаджувати електроенергію.

У ніч на 12 жовтня росіяни понад 100 снарядами вгатили по Нікопольському району, поранили дитину, двох жінок, пошкодили будинки, дитсадки, школу.

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