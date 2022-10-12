На Дніпропетровщині зранку росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру: є руйнування, спалахнула пожежа
У Кам'янському районі Дніпропетровщини 12 жовтня росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру, спричинивши сильну пожежу й руйнування
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Чергова атака на область. Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування", - наголосив він.
Рятувальники гасять вогонь. Потім енергетики намагатимуться відновити обладнання.
Голова ОВА закликав мешканців Дніпропетровщини заощаджувати електроенергію.
- У ніч на 12 жовтня росіяни понад 100 снарядами вгатили по Нікопольському району, поранили дитину, двох жінок, пошкодили будинки, дитсадки, школу.
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