Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

РФ усю ніч била по Нікополю й випустила по місту понад 100 снарядів. Один із них влучив у приватний будинок, поранив 6-річну дівчинку з мамою. Також постраждала ще одна жінка. Усі вони у важкому стані перебувають у лікарні.

Крім того, окупанти пошкодили в місті понад 30 багатоповерхівок і приватних будинків, газогони та лінії електропередачі, два підприємства, два дитсадки, школу, магазини й офіс благодійної організації.

У Марганецькій і Мирівській громадах люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюють.

У ніч на 9 жовтня, окупанти випустили по містах і селах Марганецької та Нікопольської громад близько 70 снарядів із "градів" і важкої артилерії. Постраждали будинки, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня, підприємства, автівки.

11 жовтня російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню й застосували запалювальні боєприпаси, але отримали відсіч.

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