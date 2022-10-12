Росіяни вдарили по Нікополю запалювальними боєприпасами

Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

При цьому Євтушенко зазначив, що окупанти застосували запалювальні боєприпаси, але одразу отримали відповідь.

"Тварі сьогодні почали раненько, з РСЗВ, використовували запалювальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь відразу прилетіло", - написав Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА також оприлюднив відео, яке свідчить, що окупанти вдарили о 21:56.

Раніше, у ніч на 9 жовтня, окупанти випустили по містах і селах Марганецької та Нікопольської громад близько 70 снарядів із РСЗВ "Град" і важкої артилерії.

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