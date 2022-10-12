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Росіяни вдарили по Нікополю запалювальними боєприпасами

12 жовтня, 2022 середа
01:26
війна з Росією Нікополь

Ввечері 11 жовтня російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню

Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

При цьому Євтушенко зазначив, що окупанти застосували запалювальні боєприпаси, але одразу отримали відповідь.

"Тварі сьогодні почали раненько, з РСЗВ, використовували запалювальні боєприпаси. Тішить, що у відповідь відразу прилетіло", - написав Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА також оприлюднив відео, яке свідчить, що окупанти вдарили о 21:56.

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