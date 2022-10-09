Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За даними Резніченка, росіяни за ніч випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини майже 70 снарядів

"Били з "градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства", – повідомив Валентин Резніченко.

Інші райони протягом ночі не обстрілювали.

У ніч на 8 жовтня окупанти вдарили по Нікопольщині Дніпропетровського району "градами", унаслідок чого близько 500 сімей залишилися без світла.

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