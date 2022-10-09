За ніч окупанти випустили майже 70 снарядів по Нікопольщині
Уночі, з 8 на 9 жовтня, ворог бив з "градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За даними Резніченка, росіяни за ніч випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини майже 70 снарядів
"Били з "градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали.
У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства", – повідомив Валентин Резніченко.
Інші райони протягом ночі не обстрілювали.
- У ніч на 8 жовтня окупанти вдарили по Нікопольщині Дніпропетровського району "градами", унаслідок чого близько 500 сімей залишилися без світла.
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