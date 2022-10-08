Росіяни випустили по Нікопольщині близько 80 снарядів, майже 500 родин залишилися без світла
У ніч на 8 жовтня окупанти вдарили по Нікопольщині Дніпропетровського району "градами", унаслідок чого близько 500 сімей залишилися без світла
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Так, під удари потрапило три громади Нікопольщини — Марганецька, Червоногригорівська та Мирська. Ворог скерував туди майже 80 снарядів із "градів". Попередньо, постраждалих немає.
У Марганецькій громаді сталася пожежа, яку вже згасили. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. На подвір'ях мирних мешканців окупанти вбили понад 30 свійських тварин.
У Червоногригорівській громаді близько 500 сімей лишился без світла. Аварійні бригади розпочали роботу.
У Мирівській громаді приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.
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