Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Так, під удари потрапило три громади Нікопольщини — Марганецька, Червоногригорівська та Мирська. Ворог скерував туди майже 80 снарядів із "градів". Попередньо, постраждалих немає.

У Марганецькій громаді сталася пожежа, яку вже згасили. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. На подвір'ях мирних мешканців окупанти вбили понад 30 свійських тварин.

У Червоногригорівській громаді близько 500 сімей лишился без світла. Аварійні бригади розпочали роботу.

У Мирівській громаді приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

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