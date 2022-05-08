На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від детонації боєприпаса від касетного снаряду
На Дніпропетровщині хлопчик приніс додому боєприпас від касетного снаряду, а той здетонував – дитина загинула
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…" – написав він.
Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси, додав Резніченко.
Він нагадав, що не можна чіпати вибухівку, яка лишається після ворожих атак. Натомість потрібно викликати рятувальників або поліцію.
"Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною", – вказав він.
- Нагадаємо, в ніч на 6 травня окупанти обстріляли ракетами та "градами" Дніпропетровщину.
- 4 травня окупанти обстріляли з "градів" Синельниківський район на Дніпропетровщині.
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