На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від детонації боєприпаса від касетного снаряду

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…" – написав він.

Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси, додав Резніченко.

Він нагадав, що не можна чіпати вибухівку, яка лишається після ворожих атак. Натомість потрібно викликати рятувальників або поліцію.

"Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною", – вказав він.

Нагадаємо, в ніч на 6 травня окупанти обстріляли ракетами та "градами" Дніпропетровщину.

4 травня окупанти обстріляли з "градів" Синельниківський район на Дніпропетровщині.

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