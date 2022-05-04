Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з Градів, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти поцілили по двох селах Великомихайлівської громади. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі та дитячому садку.

"Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", – додає Резніченко.





4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників.

Унаслідок обстрілів загинув священник зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря та храму святителя Феодосія Чернігівського.

Зранку 4 травня окупанти обстріляли кілька мікрорайонів у Слов’янську.