Ворог обстріляв школу та багатоповерхівку у Слов'янську, – мер
Зранку 4 травня окупанти обстріляли кілька мікрорайонів у Слов’янську
Про це повідомляє мер міста Вадим Лях.
"Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути. Наразі з'ясовуємо розмір збитків", – пише Вадим Лях.
Влада міста рекомендує мешканцям скористатися можливістю евакуації.
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