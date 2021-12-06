У зоні ООС окупанти п'ять разів порушили "режим тиші": били із заборонених мінометів і гранатометів різних систем

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

У сторону Пісків російські окупанти здійснили обстріл із підствольних гранатометів.

У напрямку села Катеринівка Луганської області противник стріляв зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети російські найманці застосували у районі Попасної.

Неподалік Шумів російські окупаційні війська здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї.

З гранатометів різних систем і стрілецької зброї загарбники били по українських позиціях у районі Майорська.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.



Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненої Мінськими угодами зброї.

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