У зоні ООС окупанти п'ять разів порушили "режим тиші": били із заборонених мінометів і гранатометів різних систем
У понеділок, 6 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська в зоні Оперрації об'єднаних сил п’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.
У сторону Пісків російські окупанти здійснили обстріл із підствольних гранатометів.
У напрямку села Катеринівка Луганської області противник стріляв зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети російські найманці застосували у районі Попасної.
Неподалік Шумів російські окупаційні війська здійснили обстріл із мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї.
З гранатометів різних систем і стрілецької зброї загарбники били по українських позиціях у районі Майорська.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненої Мінськими угодами зброї.
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