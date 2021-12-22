На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"
Станом на 17:00 середи, 22 грудня, в зоні Операції об'єднаних сил з боку російських окупаційних військ не зафіксовано порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в ООС та давати відсіч агресії з боку Російської Федерації.
- Нагадаємо, 22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.
- Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
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