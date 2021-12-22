На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в ООС та давати відсіч агресії з боку Російської Федерації.

