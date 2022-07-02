На Донбасі ЗСУ знищили російський зенітний комплекс за $15 млн
На Донбасі українські артилеристи знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" вартістю $15 млн
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
"Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю $15 млн? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С". Підсумок битви - на відео", - наголосили в ЗСУ.
Довідка: "Панцир-1С" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс для прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряного нападу й захисту від наземних і надводних загроз. Машину розробило Тульське конструкторське бюро приладобудування у 1994 році. Відтоді його мдернізували. Наприкінці 2012 року "Панцир-С1" стала використовувати російська армія.
"Час розгортання комплексу - до 5 хвилин. Боєкомплект "Панцира-С1": 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км. Вартість - $15 млн", - зауважили в оперативному командуванні.
- 1 липня зенітний ракетний підрозділ ЗСУ знищив російський безпілотник приблизною вартістю $7 млн.
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