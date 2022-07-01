ЗСУ збили російський безпілотник вартістю $7 млн

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили", - йдеться у звіті.

Зенітний ракетний підрозділ ЗСУ знищив російський безпілотник на Миколаївщині. Це був “Форпост”, приблизною вартістю $7 млн.

1 липня українські сили відбили ворожу спробу розвідки боєм поруч з Лисичанським желатиновим заводом.

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