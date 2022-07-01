ЗСУ збили російський безпілотник вартістю $7 млн
Зенітний ракетний підрозділ ЗСУ знищив російський безпілотник приблизною вартістю $7 млн
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили", - йдеться у звіті.
Зенітний ракетний підрозділ ЗСУ знищив російський безпілотник на Миколаївщині. Це був “Форпост”, приблизною вартістю $7 млн.
- 1 липня українські сили відбили ворожу спробу розвідки боєм поруч з Лисичанським желатиновим заводом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе